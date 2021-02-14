Саррадж перенес операцию в Риме

Главе признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизу Сарраджу сделали операцию в Риме, политик проходит лечение в одной из больниц итальянской столицы. Об этом сообщает итальянское информагентство Nova со ссылкой на власти Ливии.

Политик находится в Италии уже несколько дней. Перед вылетом в Рим Саррадж передал полномочия вице-премьеру Ахмеду Муайтику. В соответствующем документе не оговорен срок окончания полномочий Муайтика, но отмечается, что Саррадж может задержаться в Риме на длительный срок, передает Anadolu.