Курдская пропаганда по примеру армянской: «Отступление РПК – не поражение» наш комментарий
Турция завершила операцию «Орлиный коготь-2» на севере Ирака, которая была начата 10 февраля. Информационной бомбой стало то, что турецкие военные обнаружили тела 13 граждан Турции, которые удерживались террористами РПК в пещере и были убиты буквально за несколько часов до освобождения.
Примечательно, что в турецких масс-медиа эта операция освещалась достаточно скупо, совсем не так, как «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» в Сирии. Кроме того, в отличие от операций в Ираке, в нынешнем «Когте» участвовала не только авиация, но и сухопутные войска Турции. Это неизбежно повлекло за собой потери – в ходе боевых действий погибли трое турецких военнослужащих.
Заявленные цели операции Анкара формулировала следующим образом: ослабить военный потенциал РПК и не допустить её закрепления на территории Ирака. Еще одно объяснение звучало так: Штаты могут в будущем помешать Анкаре проводить полномасштабные операции против РПК, а операция в иракском горном районе Гара - начало перед операцией в Синджаре, в случае успеха которой об опасности закрепления РПК в Ираке можно будет забыть.
В сухом остатке чисто с военной точки зрения итоги второго «Орлиного когтя» выглядят довольно успешно:
- выявлено и уничтожено более 50 объектов, созданных боевиками РПК: схронов и убежищ, складов оружия и амуниции;
- ликвидировано 53 боевика, трое из которых – полевые командиры, 2 боевика захвачено в плен;
- территория, контролируемая РПК в горном массиве Гара, сужена с 75 до 25 км².
Курдские масс-медиа во время операции традиционно и вдохновенно врали об «успешном сопротивлении» и «уничтожении турецкой армией мирных жителей». Так, они сообщали, что отряды РПК не дали высадившимся 9 февраля под Сияне турецким подразделениям закрепиться у населенного пункта. После этого турки якобы покинули район, а ВВС Турции подвергли окрестности деревни «варварским бомбардировкам».
Доказательств, как обычно, никаких. Создается такое впечатление, что некоторые курдские журналисты творчески освоили опыт армянского агитпропа в 44-дневной Отечественной войне: чем хуже дела – тем больше вранья и победных реляций, «ура, мы ломим, гнуться турки».
С полным на то основанием можно было бы сделать вывод о том, что «Орлиный коготь 2» - очередной тактический успех Турции в борьбе с РПК в Иракском Курдистане. Район активности группировки медленно, но неуклонно сужается. Что, в свою очередь, ведет к сложностям в организации операций РПК на севере Ирака, а также затрудняет сообщение боевиков с курдскими вооруженными группами на территории Турции и Сирии.
Но победа омрачена кровавой трагедией. На третий день боевых действий турецкий спецназ обнаружил замаскированную в пещере тюрьму, где боевики содержали пленных. Вертолеты высадили три десантные группы, которым удалось проникнуть в укрытие. В нем оказалось 3 входа, 9 комнат и 7 железных дверей, причем движение по пещере было затруднено: ходы шли зигзагами, а некоторые проемы были высотой всего 1,2 метра.
В ходе зачистки объекта было убито шесть и взято в плен двое боевиков, охранявших заключенных. А потом спецназовцы увидели страшное – тела 13 пленных турецких военнослужащих, полицейских и агентов спецслужб Турции. Все они были казнены перед уходом большей части охраны с объекта: 12 убиты выстрелом в голову, а один получил смертельное ранение в плечо.
Губернатор турецкой провинции Малатья Айдын Баруш сообщил об установлении личностей 10 из 13 убитых пленных и продолжении работ по идентификации оставшихся троих погибших. Некоторые из погибших находились в плену РПК с 2015 года, на всех телах обнаружены следы пыток.
Курдские пропагандисты и командование РПК устроили по этому поводу сущий шабаш. Командование Центрального штаба «Народных сил самообороны Курдистана» (HSM) заявило, что после неудачной попытки захватить базу сходу ВВС Турции начали ее просто бомбить. Турки якобы знали о нахождении там захваченных ранее военнослужащих, но все равно продолжили налеты.
Представители РПК утверждают, что турки даже не планировали освобождать заключенных, а намеренно уничтожили их с целью обвинить в этом «Рабочую партию Курдистана» и выставить ее нарушителем Женевской конвенции. А курдский журналист Адем Караджобан даже заявил, что РПК «никогда в жизни не тронет и ногтя военнопленного».
Оно и понятно - с политической точки зрения дела у «Рабочей партии Курдистана» тоже идут плохо. Ни правительству в Багдаде, ни властям Иракского Курдистана, ни международному сообществу она просто не нужна.
Какой-либо поддержки извне террористам РПК также ждать не приходится: все шествия и демонстрации в Европе приносят только моральное удовлетворение, которым ни пулемет не зарядишь, ни в корпус мины не вставишь.
Все отчетливее маячит перспектива того, что РПК – если вовремя не продаст свои услуги какому-либо влиятельному международному игроку, настроенному крайне антитурецки – уйдет в глубокое подполье, откуда сможет лишь изредка подавать сигналы о своем существовании в информационное поле.
А потому боевики это организации звереют, устраивая показательные расправы. И одновременно демонстрируют всему миру и своим защитникам, критикующим Анкару за «Орлиные когти», против каких мясников в действительности воюет Турция.