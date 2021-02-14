Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 18:12

Турция завершила операцию «Орлиный коготь-2» на севере Ирака, которая была начата 10 февраля. Информационной бомбой стало то, что турецкие военные обнаружили тела 13 граждан Турции, которые удерживались террористами РПК в пещере и были убиты буквально за несколько часов до освобождения. Примечательно, что в турецких масс-медиа эта операция освещалась достаточно скупо, совсем не так, как «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» в Сирии. Кроме того, в отличие от операций в Ираке, в нынешнем «Когте» участвовала не только авиация, но и сухопутные войска Турции. Это неизбежно повлекло за собой потери – в ходе боевых действий погибли трое турецких военнослужащих.

Заявленные цели операции Анкара формулировала следующим образом: ослабить военный потенциал РПК и не допустить её закрепления на территории Ирака. Еще одно объяснение звучало так: Штаты могут в будущем помешать Анкаре проводить полномасштабные операции против РПК, а операция в иракском горном районе Гара - начало перед операцией в Синджаре, в случае успеха которой об опасности закрепления РПК в Ираке можно будет забыть. В сухом остатке чисто с военной точки зрения итоги второго «Орлиного когтя» выглядят довольно успешно: - выявлено и уничтожено более 50 объектов, созданных боевиками РПК: схронов и убежищ, складов оружия и амуниции; - ликвидировано 53 боевика, трое из которых – полевые командиры, 2 боевика захвачено в плен; - территория, контролируемая РПК в горном массиве Гара, сужена с 75 до 25 км². Курдские масс-медиа во время операции традиционно и вдохновенно врали об «успешном сопротивлении» и «уничтожении турецкой армией мирных жителей». Так, они сообщали, что отряды РПК не дали высадившимся 9 февраля под Сияне турецким подразделениям закрепиться у населенного пункта. После этого турки якобы покинули район, а ВВС Турции подвергли окрестности деревни «варварским бомбардировкам». Доказательств, как обычно, никаких. Создается такое впечатление, что некоторые курдские журналисты творчески освоили опыт армянского агитпропа в 44-дневной Отечественной войне: чем хуже дела – тем больше вранья и победных реляций, «ура, мы ломим, гнуться турки». С полным на то основанием можно было бы сделать вывод о том, что «Орлиный коготь 2» - очередной тактический успех Турции в борьбе с РПК в Иракском Курдистане. Район активности группировки медленно, но неуклонно сужается. Что, в свою очередь, ведет к сложностям в организации операций РПК на севере Ирака, а также затрудняет сообщение боевиков с курдскими вооруженными группами на территории Турции и Сирии. Но победа омрачена кровавой трагедией. На третий день боевых действий турецкий спецназ обнаружил замаскированную в пещере тюрьму, где боевики содержали пленных. Вертолеты высадили три десантные группы, которым удалось проникнуть в укрытие. В нем оказалось 3 входа, 9 комнат и 7 железных дверей, причем движение по пещере было затруднено: ходы шли зигзагами, а некоторые проемы были высотой всего 1,2 метра.