Астрономы обнаружили остатки похожих на Землю погибших планет

Как сообщают астрономы из Уорвикского университета в Великобритании, в статье, опубликованной в издании Nature Astronomy, они, анализируя химический состав атмосферы «белых карликов», обнаружили поистине доселе неизведанное. До сих пор астрономы и не мечтали проводить подобные исследования. Но все по порядку.

Это может не умещаться в сознании, но астрономы открыли вблизи так называемых «белых карликов» остатки скалистых планет, которые раньше вокруг них вращались. И это благодаря тому, что границы возможностей ученых, что ни день продвигаются все дальше.

Что такое «белые карлики»? Это остатки таких звезд, как наше Солнце, которые сожгли все доступное топливо в своем ядре, превратились в «красных гигантов», затем отбросили внешние признаки звезд, создавая таким образом планетарные туманности, и оставили после себя только объект, который когда-то был ядром звезды. Вот он и есть «белый карлик». Размерами он напоминает Землю, хотя масса иногда может приближаться к половине массы Солнца.

Теория эволюции Солнечной системы гласит, что и наше Солнце, которое светит уже на протяжении 5 миллиардов лет, со временем перейдет в фазу «красного гиганта», исчерпает все свое топливо и превратится в «белого карлика», который будет остывать на протяжении миллиардов лет. Однако, как говорится, до этого момента нам еще далеко.

Возвращаясь к открытию на берегах Туманного Альбиона, можно сказать, что ученые, проанализировав данные, полученные с помощью с телескопа Гайа Европейского космического агентства (между прочим ценой более 740 миллионов евро), открыли в водородно-гелиевых атмосферах «белых карликов», находящихся от Земли на расстоянии 130 световых лет, и другие элементы вещества. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не факт, что удалось зарегистрировать микроэлементы в малом количестве лития, соды, калия, то есть веществ, в изобилии встречающихся в коре скалистых планет. Более того, относительное количество этих элементов отвечает пропорции, в которой они встречаются на скалистых планетах. Но самое интересное, что в случае одного из объектов относительное изобилие этих элементов на нем было идентично тому, сколько их присутствует в континентальных плитах нашей Земли.

Исследователи пришли к выводу, что эти «белые карлики» некогда были в виде обычных звезд, центрами планетарных систем. Со временем расширяющиеся внешние слои звезды могли уничтожать ближайшие планеты еще на стадии «красного карлика». Однако часть планет могла находиться достаточно далеко, чтобы пережить эту фазу. Но и это не было концом их состязаний с судьбой. Об этом сообщило издание Spider’sWeb.

Оставшийся после звезды «белый карлик» имеет совсем другую массу от первоначальной звезды, что определенно влияет на орбиты планет. Смена орбит может привести к тому, что некоторые планеты сталкиваются между собой, другие будут притягивать к себе. Если газовый гигант подойдет близко к скалистой планете, его сила гравитации может выбросить ее за пределы планетарной системы, но и может изменить ее орбиту, если она очень близко подойдет к «белому карлику», который, пользуясь случаем, разорвет ее на обломки, которые могут упасть на его поверхность, закончив свое существование в виде элементов в атмосфере звезды.

Принимая во внимание то, что Земля может избежать поглощения ее «красным гигантом» благодаря большому расстоянию до него, все же совершенно реальным выглядит «конец» Земли в атмосфере «белого карлика», которым станет через многие миллионы или миллиарды лет наше Солнце.

Как ни суди, как ни ряди, оба варианта хуже...