Ильхам Алиев наградил паралимпийцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о награждении сотрудников Национального паралимпийского комитета. Об этом сообщает АзерТАдж.

Распоряжением главы государства в связи с 25-летием Национального паралимпийского комитета за заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены:

орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени

Закиев Ильхам Азизага оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Рагимов Ильгар Эльхан оглу

медалью «Терегги»

Аббасов Ильгар Азиз оглу

Ализаде Улькер Алескер гызы

Гаджиев Яшар Фарадж оглу

Магеррамов Ильхам Надир оглу

Мурадов Акпер Адалят оглу

Мурсалов Рауф Дадаш оглу

Рамазанзаде Мехман Абиль оглу