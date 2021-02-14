Эксперты из Всемирной организации здравоохранения рекомендуют всем вакцинироваться от коронавируса, независимо от того, были ли они ранее инфицированы. Об этом главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила в Twitter.

Представитель ВОЗ отметила, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным. "Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.

При этом Сваминатан отметила, что если человек уже переболел коронавирусом, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа: "Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа".