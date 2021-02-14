Надо ли вакцинироваться переболевшим COVID ВОЗ разъясняет
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения рекомендуют всем вакцинироваться от коронавируса, независимо от того, были ли они ранее инфицированы. Об этом главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила в Twitter.
Представитель ВОЗ отметила, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным. "Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.
При этом Сваминатан отметила, что если человек уже переболел коронавирусом, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа: "Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа".