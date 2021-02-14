Баку и ВОЗ презентовали новый проект

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом на встрече с представителями Всемирной организации здравоохранения сказал министр Сахиль Бабаев. Целью встречи была презентация проекта сотрудничества в области укрепления системы обеспечения средствами реабилитации в Азербайджане.

Особая забота президента Ильхама Алиева о лицах с инвалидностью создала условия для укрепления системы обеспечения таких лиц средствами реабилитации. В прошлом году список этих средств пополнился еще 23 их видами. В настоящее время лицам с инвалидностью предоставляется 60 видов реабилитационных средств.

Министр Сахиль Бабаев сообщил о мерах по совершенствованию системы реабилитации, отметив, что в шести регионах Азербайджана в прошлом году были открыты современные реабилитационные и социальные учреждения, а в этом году такие учреждения откроются еще в четырех регионах.

Сахиль Бабаев отметил, что к концу 2021 года количество реабилитационных и социальных учреждений Министерства труда и социальной защиты населения превысит 30, а число лиц - получателей реабилитационных услуг достигнет 30 тысяч.

Министр сообщил, что в прошлом году 11 344 лицам с инвалидностью были предоставлены 35 000 реабилитационных средств. Он подчеркнул, что по поручению президента в стране запущена программа обеспечения высокотехнологичными протезами, и в этом направлении ведется последовательная работа. Министр отметил проделанную работу по оказанию участникам Отечественной войны, раненым военнослужащим социально-психологической и реабилитационной поддержки, проведению оперативного, своевременного, качественного и централизованного медико-социального обследования таких лиц.

Сахиль Бабаев подчеркнул важность нового проекта, предусматривающего сотрудничество в области усиления работ по обеспечению средствами реабилитации в Азербайджане.

Глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, в свою очередь, отметила, что в рамках проекта, рассчитанного на 2021 год, предусмотрены исследования для определения потребности в средствах реабилитации. По итогам таких исследований будут разработаны предложения по дальнейшему расширению списка видов средств реабилитации.