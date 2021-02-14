Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе саудовской стороны.

Обсуждалась борьба с распространением коронавируса, включая «возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин».

Также Путин и Аль Сауд обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате «ОПЕК плюс». Особо подчеркивался настрой Москвы и Эр-Рияда на продолжение тесной координации в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Еще одной темой беседы стала региональная проблематика, включая ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива.