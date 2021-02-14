Живущие в бедности люди во всем мире могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщила специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 г. Агнес Калибата, слова которой передает The Guardian.

«Продовольственные системы сократились из-за коронавируса. Еда стала дороже и местами стала недоступной для людей. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в предыдущем», — сказала она.

Наибольшее влияние пандемия оказала на рынки, которые, по словам спецпосланника ООН, оказались закрытыми из-за карантина. Это привело к ухудшению положения фермеров. «Стоимость продуктов существенно выросла в некоторых регионах», — подчеркнула Калибата.

При этом представитель ООН отметила, что в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку, но уже в этом году собственные ресурсы людей в виде продуктов, денежных средств и помощи родственников были исчерпаны.

Государствам необходимо готовиться к более долгому кризису, чем изначально предполагалось. Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять как минимум пять лет, считает Калибата.