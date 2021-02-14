Рекордные морозы в обычно жарком Техасе

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В американском штате Техас есть обширные пустыни, и там часто царит изнуряющая жара, но сейчас этот штат покрыт толстым слоем льда. Температура воздуха опустилась до более чем 30-летнего минимума, а в некоторых районах бьет рекорды, которым более века. Об этом редком случае пишет Русская служба BBC. В некоторых районах Техаса в воскресенье было -18C, и синоптики предупреждают, что морозы не отступят еще неделю.

По данным Национальной метеорологической службы США, это произошло из-за "арктической волны", которая возникла чуть выше границы США и Канады. Такие волны холодного воздуха обычно задерживают в Арктике области низкого давления. Однако на прошлой неделе арктическая атмосфера добралась через Канаду до США. В воскресенье вечером президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Техасе и уполномочил федеральные ведомства координировать помощь при стихийных бедствиях в штате.