Иран может закрыть свои ядерные объекты для МАГАТЭ

Тегеран с 21 февраля может заблокировать доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если к этому времени участники ядерной сделки не выполнят своих обязательств, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«21 февраля правительство обязано, согласно принятому парламентом закону, приостановить добровольное исполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если до этого дня другие стороны не выполнят свои обязательства»,— сказал Хатибзаде на пресс-конференции, его цитирует «Коммерсант».

Хатибзаде отметил, что для прекращения доступа наблюдателей не потребуется длительная подготовка: «Этот процесс не требует времени и может быть реализован в тот же день».

При этом Хатибзаде заявил, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и будет уведомлять о своих шагах.