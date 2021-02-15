ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщается в Твиттер ВОЗ.
В сообщении организации отмечается, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.
"Today WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford-AstraZeneca #COVID19 vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX"-@DrTedros #VaccinEquity #ACTogether https://t.co/mbmm1ZAOeM— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021
Данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше, сообщает ВОЗ.
В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.