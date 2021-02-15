ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщается в Твиттер ВОЗ.

В сообщении организации отмечается, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.