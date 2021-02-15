Известный фотограф искупался в термальном источнике в Кельбаджаре фото; видео
Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями горячих источников Кельбаджара.
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«Горячие источники Кельбаджара - местное название - Исти су» с древних времен были одним из самых лучших мест для отдыха миллионов людей. В советское время в этом регионе находились одни из самых популярных санаториев с множеством различных источников горячей воды. Однако за 28 лет армянской оккупации территория была опустошена... От красоты гор и природных богатств захватывает дух», - поделился своими впечатлениями Дегати.