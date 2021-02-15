Коронавирус отступает? ВОЗ сообщила о спаде заболеваемости

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября", - цитирует его Инттерфакс.

Глава ВОЗ уточнил, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года: "Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса".