Блинкен: ПКК виновна в гибели 13 турецких граждан

Вашингтон считает Рабочую партию Курдистана (ПКК) ответственной за гибель 13 граждан Турции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В ходе беседы Блинкен "подчеркнул важность отношений с Турцией и общий интерес в борьбе с терроризмом".

"Стороны заверили, что будут укреплять сотрудничество и поддерживать политическое решение конфликта в Сирии. Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников на севере Ирака и подтвердил мнение США о том, что террористы ПКК несут за это ответственность", - цитирует ТАСС сообщение Госдепа.

О беседе двух руководителей внешнеполитических ведомств также сообщал МИД Турции. По его информации, "были обсуждены все аспекты двусторонних отношений", в том числе борьба с терроризмом и деятельность ПКК.