Китай стал важнейшим торговым партнером ЕС

Дойче велле со ссылкой на европейское статистическое ведомство Евростат пишет, что объем внешнеторгового товарооборота ЕС с КНР в минувшем году составил 586 млрд евро. Объем торговли с США за тот же период достиг 555 млд евро.

Китай в 2020 году вышел на первое место в списке важнейших торговых партнеров Евросоюза, опередив США.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, показатели товарооборота ЕС и Китая в 2020 году вновь выросли. При этом объем европейского экспорта в Китай увеличился на 2,2 процента - до 202,5 млрд евро, импорта из КНР - на 5,6 процента, до 383,5 млрд евро, указывается далее.

Между тем экспорт Евросоюза в США по итогам прошлого года сократился на 8,2 процента - до 353 млрд евро, импорт американских товаров и услуг снизился на 13,2 процента - до 202 млрд евро.

Как отмечает Евростат, китайская экономика значительно быстрее восстанавливается от последствий распространения коронавируса, чем американская. Кроме того, снижение объемов торговли с США связано со штрафными пошлинами на европейские товары, введенные прежним президентом США Дональдом Трампом, а также ответными мерами ЕС.