«Беспрецедентная» снежная буря бушует в США

В 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США, где проживают около 150 миллионов человек, продолжает бушевать снежная буря, которую уже называют беспрецедентной.

В штате Орегон стихия привела к отключению электроэнергии у более чем у 300 тысяч потребителей. Есть серьезные проблемы с электричеством и у десятков тысяч жителей в Миссисипи, Оклахоме, Миссури и Арканзасе. Одновременно из-за необычных для южных штатов холодов происходят порывы неутепленных водопроводных труб, передает ТАСС.

Снежная буря сопровождается сильными по американским меркам морозами. Так, рекорды холодов побиты уже в 24 городах Соединенных Штатов, и в ближайшие дни температура может опуститься еще ниже.

Губернаторы штатов Техас, Оклахома и Арканзас отдали распоряжение задействовать в расчистки дорог и помощи людям на улицах Национальную гвардию. Жителям этих штатов рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях. В некоторых городах ограничено движение общественного транспорта.