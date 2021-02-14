Азербайджанская скрипачка стала «Человеком года» в Чехии
Известная музыкальная премия Чехии впервые в истории страны присуждена иностранному студенту, а именно азербайджанской скрипачке. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.
Согласно информации, азербайджанскую скрипачку, студентку Чешской консерватории Джанель Наджафли удостоили награды «Человек года» чешской премии Orfeus в области музыкального искусства.
Эта награда считается одной из престижных в Чехии, вручается она самым талантливым. Обычно её присуждают чехам. На соискание награды кандидатура Наджафли была выдвинута ректором Чешской консерватории в Пльзене Мирославом Брейхой и преподавателем профессором Романом Федорчуком.
Церемония награждения пройдёт по окончании пандемии.