Bloomberg рассказал, как Билл Гейтс не выполнил обещания

Миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс не смог полностью избавиться от своих нефтегазовых активов, несмотря на его заявления об отказе в поддержке компаниям, зарабатывающим на ископаемом топливе.

В своей новой книге «Как избежать климатической катастрофы» Гейтс рассказал, как прошел путь от скептика идеи отказа от инвестиций в компании, связанные с углеродом, до ее принятия. Однако в реальности полностью избавиться от этих активов оказалось не так просто, пишет Bloomberg.

«В 2019 году я продал все свои прямые доли в нефтегазовых компаниях, и таким же образом поступил траст, управляющий пожертвованиями Фонда Гейтса», — пишет Гейтс в книге, отметив, что не владел акциями угольных компаний уже «несколько лет».

В то же время, по данным публичных документов Фонда Гейтса, на конец 2019 года более $100 млн долларов оставались в акциях и облигациях нефтегазовых компаний, таких как Exxon Mobil, Chevron и BP. Фонд не раскрывает объем инвестиций в эти компании, отмечает агентство.

Доля инвестиций в компании, связанные с ископаемым топливом, составляет небольшую долю от объема его фонда, который в 2019 году составлял $40 млрд. Из этой суммы около $1,2 млрд было инвестировано в паевые инвестиционные фонды, которые могут косвенно владеть акциями компаний, работающих с ископаемым топливом, пишет Bloomberg.