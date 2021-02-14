Военные Мьянмы предупреждают: участникам протестов грозит 20 лет тюрьмы

Военные, захватившие власть в Мьянме 1 февраля, на фоне продолжающихся масштабных протестов пригрозили их участникам реальными тюремными сроками до 20 лет, сообщает Русская служба BBC.

Длительные сроки и штрафы грозят также тем, кого признают виновными в разжигании ненависти и неуважении к лидерам переворота.

Представители военной хунты объявили об этих нововведениях в законе страны вскоре после того, как на улицах нескольких крупных городов появилась бронетехника.

За последние дни на улицы вышли сотни тысяч людей, которые требуют восстановления демократии в Мьянме и освобождения недавно победившего на парламентских выборах правительства.