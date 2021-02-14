Во-вторых, при сумасшедшей популярности Дональда Трампа среди своих сторонников, в целом по стране его поддержка к концу срока оказалась на исторически рекордном минимуме: всего 29%, по данным опроса Pew Research Center. 68% американцев не хотели бы, чтобы он оставался одной из ведущих политических фигур в Америке после окончания президентства. Это не очень надежная позиция для нового старта в борьбе за потерянный Белый дом.

Между тем все не так просто. Существует и другая арифметика. Во-первых, через четыре года Дональду Трампу будет 78 лет, и в какой форме он подойдет к этому возрасту, никто не может предсказать. Сейчас он бодр и не по летам энергичен, но вступает в жизненный период, когда организм может подвести в любой момент.

После второго импичмента, который, как и в прошлый раз, закончился для него оправданием, 45-й президент США остался вправе выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в 2024 году. И пока не очень понятно, что может ему помешать это сделать. 74 миллиона проголосовавших за него в 2020 году – очень серьезное основание, чтобы попытаться вернуться в Белый дом. В победном 2016 году, напомним, Трампу отдали голоса 63 миллиона.

Но среди своих, республиканцев и симпатизирующих им избирателей, 57% видят в нем перспективного политического лидера. Впрочем, 64% представителей этого электората уверены или не исключают, что Трамп и в 2020 году выиграл, только победу у него украли.

Вот это обстоятельство, исключительная популярность 45-го президента среди республиканцев, не позволяет политикам от этой партии переходить к открытой критике Трампа, поскольку может привести к гневу избирателей и соответствующим электоральным последствиям. Те немногочисленные сенаторы-республиканцев, которые поддержали его обвинение в подстрекательстве к бунту, которое привело к штурму Капитолия, либо только что, в ноябре 2020 года, подтвердили свои полномочия, и в ближайшие шесть лет им выборы не грозят, либо это без пяти минут пенсионеры, которых тоже не заботит, как отреагируют избиратели. Среди остальных есть, конечно, и ярые сторонники Трампа, но больше тех, кто не рискует выступить против него.

И это серьезная проблема для партии. Дональд Трамп не привык быть на вторых ролях, он должен быть центральной фигурой. Пока он чувствует в себе силы, никакого другого главного кандидата от Республиканской партии в 2024 году быть не может, Трамп этого просто не потерпит. Но в то же время бывший президент будет, если будет, весьма слабой, уязвимой кандидатурой из-за своего негативного президентского опыта и неприятия большинством американцев. Республиканская партия становится заложницей Дональда Трампа. Какую-то надежду на успех в 2024 году им может дать только совершенно провальное президентство Джо Байдена, но на это рассчитывать нельзя.

Отдельный вопрос, что останется от электоральной привлекательности Трампа после многочисленных судебных расследований в отношение его деятельности в бытность президентом. 55% американцев хотели бы таких расследований со стороны федеральных властей и властей штатов. Особенно ждут этого демократы (93%), не прочь и независимые (58%). С одной стороны, ему удалось избежать осуждения после слушаний в сенате. С другой, неприятности 45-го президента на этом вовсе не закончились, все еще впереди.