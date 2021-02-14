Американцы заявили, что исторически сложившейся двухпартийной системе требуется вливание свежей крови. Более 60% считают, что помимо Республиканской и Демократической стране нужна еще одна общенациональная партия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Участникам социологического исследования был задан вопрос, надлежащим ли образом представляют интересы граждан Республиканская и Демократическая партии или из-за их "плохой работы требуется третья крупная партия". 62% респондентов заявили, что такая партия нужна, поскольку демократы и республиканцы не справляются со своими обязанностями. 33% сказали, что двух системообразующих партий вполне хватает. Остальные не дали ответа.

Как отмечает Gallup, такие опросы проводятся с 2003 года. Ни разу за это время такая большая доля респондентов не заявляла о необходимости существования в стране еще одной влиятельной партии. В 2017 году такую точку зрения поддержал 61% опрошенных, в 2013 и 2015 годах - 60%.

Согласно последним данным, о необходимости существования еще одной влиятельной политической силы в стране заявили 63% опрошенных из числа республиканцев, 46% респондентов-демократов, а также 70% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.