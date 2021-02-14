Много еще будет сказано и написано о славной победе Азербайджанской армии в 44-дневной Второй Карабах ской войне, в результате которой были освобождены находящиеся почти 30 лет под оккупацией наши земли. Несомненно, одним из ярких эпизодов этой войны стали бои спецназа в горах за захват позиций противника в районе Муровского хребта, на высоте 4 200 метров над уровнем моря.

Без преувеличения можно сказать, что сражения за Муровский хребет заслуживают места в мировой военной истории. Наверное, очень немногие армии мира, наступая на таком рельефе, по крутому горному хребту могли атаковать позиции противника на вершинах, которые десятилетиями укреплялись и со всех сторон окружены скалами. Подразделения Азербайджанской армии, перешедшие в наступление с первых дней войны, продвигаясь по крутым обрывам Мурова, выбили противника с позиций. В результате соединяющая Армению с Нагорным Карабахом дорога Варденис - Агдере была взята под контроль.

К сожалению, серьезной видеолетописи об этой войне нет, и если бы не распространенные в социальных сетях 1-2-минутные видеоролики наших бойцов, снятые на камеры мобильных телефонов, наверное, не было бы наглядных материалов того, как воевала наша армия. Недавно в социальных сетях появились видеоролики о том, как наша армия захватила позиции противника под названием «Волк» на Муровском хребте и погнала его, использовав брошенное им же оружие.

Из видеозаписи видно, как вооруженные легким вооружением наши бойцы выбили противника с его укрепленных на крутых обрывах позиций и ведут с ним ближний бой, пытаясь укрепиться на захваченных позициях. Среди наших бойцов есть и раненые ...

Съемки были сделаны в начале войны, и многие из тех героев погибли в последующих боях. Представляем эти видеокадры.

Примечание: в кадрах наши бойцы иногда используют нецензурные выражения в адрес врага.