Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:57

Две информации поступили почти одновременно на почту haqqin.az. Об одной из них мы уже писали - мэрия итальянского города Сиена и болельщики местного одноименного футбольного клуба крайне недовольны политикой президента «Сиены» Романа Геворкяна. Фанаты не оценили его чехарду с тренерами и написали мэру письмо со своими опасениями: указали, что доверить их клуб армянским инвесторам было ошибкой, назвали спортивный проект полным провалом и попросили найти новых владельцев из Италии. Итальянцы вернули в команду бывшего тренера Альберто Джилардино и делают все, чтобы избавиться от Геворкяна и его армянской свиты.

А вторая информация от гендиректора по инфраструктуре и энергетики министерства экономического развития Италии Джильберто Диялуче - поставки азербайджанского газа в Италию по газопроводу TAP в январе 2021 года составили 340 млн кубометров. Поставки азербайджанского газа в Италию по TAP начались 31 декабря 2020 года, ежесуточно страна получает по газопроводу около 11 млн кубометров газа. Да, для итальянцев Южный газовый коридор (ЮГК) уже стал реальностью, и он обеспечивает безопасность и диверсификацию поставок газа. И, надо сказать, в самый подходящий момент. Суровая зима заставила европейцев использовать больше газа, чем в предыдущие годы, из подземных газохранилищ изъято более половины запасов. А зима между тем продолжается, и неизвестно еще, какая погода ожидает европейцев в ближайшие месяцы. А тут итальянцы получили хороший новогодний подарок в виде тепла от полученных дополнительных объемов газа. Более того, по словам гендиректора, из полученного страной объема еще около 70 млн кубометров газа в форме реверса посредством интерконнекторов было поставлено в другие страны Европы. Вот так, и сами в тепле, и другим можно помочь. А все за счет азербайджанского газа. И это та самая Италия, где третьи силы пытались препятствовать строительству ТАР, подняв против проекта общественность ряда провинций. Мол, новая труба погубит туризм и небольшие оливковые рощи на пути маршрута. Но оливковые деревья, временно пересаженные в другое место, недавно вернулись в свои родные ряды, а для страха перед снижением туризма тоже причин нет. Труба на туризм не повлияла, но пандемия коронавируса погубила его. И сегодня итальянское недовольство азербайджанской трубой, в чем не последнюю роль сыграли и «активисты» армянского происхождения, сменилось радостью. Новый альтернативный маршрут с альтернативным источником газа обеспечивает энергетическую безопасность страны.

Вообще, благодаря ЮКГ Евросоюз и Азербайджан стали стратегическими энергетическими партнерами. И достигли этого не случайно, а неутомимым трудом всех участников большого проекта. И, как сказала комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, прошедшем в формате видеоконференции, благодаря позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева, его решительности и стратегическому управлению на протяжении всех этих лет. А ведь это еще не все. Так, еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархели рассчитывает на максимально быстрое создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа уже в Западные Балканы. Сегодня этот регион испытывает проблемы с газоснабжением, что является препятствием для его экономического развития. Да и сам Азербайджан планирует расширять географию поставок газа в Европу. Завершение строительства TAP создает возможности для строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP), уже подписаны меморандумы намерений со странами Западных Балкан. И если сегодня поставки азербайджанского газа осуществляются пока в Италию, Грецию и Болгарию, то после строительства IAP будут созданы новые возможности и для Западных Балкан.