Не все так гладко на страховом рынке Азербайджана наш комментарий
Первый же рабочий день нового, 2021 года на финансовом рынке Азербайджана запомнился важным событием. Решением правления Центрального банка были аннулированы лицензии двух страховых компаний - Amrah Sigorta и MBASK. Таким образом, число страховых компаний, действующих в стране, сократилось с 22 до 20.
По большому счету ничего неожиданного не произошло. Дела в этих компаниях шли в последнее время из рук вон плохо. Страховая компания Amrah Sigorta, действующая на страховом рынке Азербайджана с 1993 года, еще в октябре 2020 года объявила о своей ликвидации. По-другому и быть не могло, так как эта компания накрепко была привязана к закрывшемуся еще весной прошлого года Amrahbank. И закрытие страховой компании является просто логическим продолжением ликвидации ее покровителя.
Чего не скажешь о второй компании - AXA MBASK. История этой компании куда интереснее. MBASK появилась на местном рынке раньше – в 1992 году, став одной из первых частных страховых компаний независимого Азербайджана. Как практиковалось в те годы, эта компания также действовала в привязке к одному из банков страны – Международному банку Азербайджана. А вскоре Межбанк и MBASK стали ведущими участниками финансового рынка страны – каждый в своей сфере. В 2005 году впервые в истории страхового рынка страны Европейский банк реконструкции и развития, приобретя 30% акций компании, стал ее акционером.
Но деятельность страхкомпании привлекла внимание не только ЕБРР. И 14 октября 2010 года одна из крупнейших страховых компаний в мире AXA Group посредством своей дочерней компании AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros (Испания) приобрела контрольный пакет акций (51%) MBASK. Чтобы представить себе значение этого события для местного рынка, отметим, что головная компания французская AXA Group - одна из крупнейших страховых групп, работающая в 64 странах мира. У группы более 160 тыс. сотрудников и 103 млн клиентов по всему миру. К тому же в Азербайджане она намечала осуществлять деятельность и по перестраховке, которой до этого в стране никто не занимался.
И если закрытие Amrah Sigorta удивления не вызывает, то этого не скажешь о AXA MBASK, заявившей о ликвидации почти одновременно с названным ранее заявлением Центробанка. Сама компания причины самоликвидации не сообщает. Но международный имидж AXA настолько высок, что говорить о внешних давлениях в этом случае не приходится. А поскольку о готовящейся ликвидации в компании говорили давно, то и политические нюансы, возникшие во французско-азербайджанских отношениях в период Отечественной войны, можно свободно исключить. Значит, вся тайна кроется в другом.
И пока эксперты пытались разгадать эти тайны, в СМИ появилась новая информация о закрытии еще одной страховой компании - Revan Sigorta. А вот эта компания, действующая на рынке страхования Азербайджана с 1998 года, с банками не связана. Основным акционером ее является группа компаний Nurgun, ведущее подразделение которой Nurgun Motors является официальным дистрибьютором ряда флагманов мировых автопроизводителей.
И вот этот фактор, думается, проливает свет на нашу тайну. С продажей автомобилей в прошлом году дела обстояли хуже некуда. Нет денег – закрывается страховая компания. Amrahbank закрылся – закрывается и его Amrah Sigorta. Точно так же закрытие Atabank привело к ликвидации AtaInsurance, после закрытия Standart Bank недолго смог просуществовать и StandartInsurance. Примеров таких можно привести много, и лишь AXA MBASK является в этой цепочке исключением. Но и этот случай лишний раз подтверждает, что на страховом рынке страны не все гладко. При значительном росте этого рынка в этом году многие страховые компании испытывают финансовые трудности. Всю политику в этой сфере, по единодушному утверждению СМИ, осуществляют 5-6 компаний. Значит, Центробанк свободно может ликвидировать еще с десяток страховых компаний. Рынок от этого только выиграет, да и регулятору меньше головных болей будет.