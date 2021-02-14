Первый же рабочий день нового, 2021 года на финансовом рынке Азербайджана запомнился важным событием. Решением правления Центрального банка были аннулированы лицензии двух страховых компаний - Amrah Sigorta и MBASK. Таким образом, число страховых компаний, действующих в стране, сократилось с 22 до 20.

По большому счету ничего неожиданного не произошло. Дела в этих компаниях шли в последнее время из рук вон плохо. Страховая компания Amrah Sigorta, действующая на страховом рынке Азербайджана с 1993 года, еще в октябре 2020 года объявила о своей ликвидации. По-другому и быть не могло, так как эта компания накрепко была привязана к закрывшемуся еще весной прошлого года Amrahbank. И закрытие страховой компании является просто логическим продолжением ликвидации ее покровителя.

Чего не скажешь о второй компании - AXA MBASK. История этой компании куда интереснее. MBASK появилась на местном рынке раньше – в 1992 году, став одной из первых частных страховых компаний независимого Азербайджана. Как практиковалось в те годы, эта компания также действовала в привязке к одному из банков страны – Международному банку Азербайджана. А вскоре Межбанк и MBASK стали ведущими участниками финансового рынка страны – каждый в своей сфере. В 2005 году впервые в истории страхового рынка страны Европейский банк реконструкции и развития, приобретя 30% акций компании, стал ее акционером.

Но деятельность страхкомпании привлекла внимание не только ЕБРР. И 14 октября 2010 года одна из крупнейших страховых компаний в мире AXA Group посредством своей дочерней компании AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros (Испания) приобрела контрольный пакет акций (51%) MBASK. Чтобы представить себе значение этого события для местного рынка, отметим, что головная компания французская AXA Group - одна из крупнейших страховых групп, работающая в 64 странах мира. У группы более 160 тыс. сотрудников и 103 млн клиентов по всему миру. К тому же в Азербайджане она намечала осуществлять деятельность и по перестраховке, которой до этого в стране никто не занимался.

И если закрытие Amrah Sigorta удивления не вызывает, то этого не скажешь о AXA MBASK, заявившей о ликвидации почти одновременно с названным ранее заявлением Центробанка. Сама компания причины самоликвидации не сообщает. Но международный имидж AXA настолько высок, что говорить о внешних давлениях в этом случае не приходится. А поскольку о готовящейся ликвидации в компании говорили давно, то и политические нюансы, возникшие во французско-азербайджанских отношениях в период Отечественной войны, можно свободно исключить. Значит, вся тайна кроется в другом.