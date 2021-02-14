В Гяндже жена зарезала мужа
В Гяндже произошел инцидент с нанесением ножевого ранения. Сотрудники управления полиции города на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Было установлено, что инцидент произошел в поселке Гюлистан. Мамедов Ниджат 1985 года рождения был госпитализирован с колото-резаным ранением челюсти. Пострадавшему оказана помощь, его состояние оценивается как средней тяжести. По предварительной информации, ножевое ранение мужчине нанесено его супругой.
По факту проводится расследование.