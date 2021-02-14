Биткоин снова обновил исторический рекорд
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7:22 мск (8:22 - по бакинскому времени - ред.) биткоин дорожал на 5,43% - до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на то же время биткоин рос в цене на 5,74% - до 49 541 доллара. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов. Динамика приводится за сутки.