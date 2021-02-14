СМИ: Доставка на дом наносит вред экологии

Доставка продуктов питания и товаров на дом наносит вред окружающей среде, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на доклад Агентства по охране окружающей среды и энергетики (Ademe).

В 2011 году Ademe подсчитало, что при 10 онлайн-покупках выделяется в среднем 120 граммов углекислого газа, эквивалентные 1 км пути на автомобиле.

«Сегодня французы все больше и больше покупают за границей. Однако их товары транспортируются по воздуху, поэтому объем выбросов углекислого газа стремительно растет», — отметили в компании parcelLab, специализирующейся на постпродажном обслуживании.