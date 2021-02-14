СМИ: Доставка на дом наносит вред экологии
Доставка продуктов питания и товаров на дом наносит вред окружающей среде, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на доклад Агентства по охране окружающей среды и энергетики (Ademe).
В 2011 году Ademe подсчитало, что при 10 онлайн-покупках выделяется в среднем 120 граммов углекислого газа, эквивалентные 1 км пути на автомобиле.
«Сегодня французы все больше и больше покупают за границей. Однако их товары транспортируются по воздуху, поэтому объем выбросов углекислого газа стремительно растет», — отметили в компании parcelLab, специализирующейся на постпродажном обслуживании.
Исследование parcelLab, проведенное среди 100 крупнейших интернет-магазинов Франции, показывает, что 24 из них предлагают экологически чистую доставку. Но для более экологичной интернет-торговли следует учитывать не только выбросы, но и отходы, образующиеся из-за иногда чрезмерной упаковки. Из этих 100 интернет-магазинов 66 используют не такую упаковку, которая адаптирована к размеру продукта, а стандартные модели коробок, которые занимают ненужное место в машине для доставки.
Как пишет издание, символом бума электронной коммерции, несомненно, является Amazon, лидер во всех товарных категориях, вместе взятых. Ожидается, что к концу 2022 года американский гигант будет иметь общий парк из 85 самолетов. Компания Amazon со своей стороны объясняет, что ее чистый оборот «вырос на 22% в 2019 году», в то время как «общий углеродный след» увеличился на 15% за тот же период. Amazon утверждает, что к 2030 году планирует сделать половину своих поставок углеродно-нейтральными в рамках плана «нулевые поставки». В частности, объявлен заказ на 100 тысяч электромобилей.
«По данным исследования Harris Interactive Institute, уважение к окружающей среде является последним критерием, который имеет значение при выборе способа доставки. Менее половины респондентов (44%) заказывают несколько товаров одновременно, а 65% выбрасывают упаковку вместо ее повторного использования», — резюмирует Le Figaro.