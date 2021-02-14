TƏBİB о признаках положительной реакции организма на вакцину от COVID-19

Возможные после вакцинации от коронавируса головная боль, мышечные боли, озноб ожидаемы и указывают на положительную реакцию организма на вакцину. Об этом говорится на сайте TƏBİB.

В сообщении также говорится, что вакцину не рекомендуется вводить лишь людям, имеющим высокую чувствительность к вакцинному элементу, а также при наличии высокой температуры тела на момент вакцинации или на стадии обострения хронического заболевания.