Тяжелое ДТП в Турции: пять погибших и десятки раненых
Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел на трассе Конья - Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры, рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.