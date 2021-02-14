Призер Олимпиады арестован по обвинению в торговле наркотиками

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер обвиняется в распространении наркотиков. Об этом сообщает AFP.

По сообщению источника со ссылкой на австралийскую полицию, бывший спортсмен и его сообщник были арестованы в ходе полицейского рейда в окрестностях Сиднея. Им было предъявлено обвинение в поставке наркотиков стоимостью $1,6 млн.

Также отмечается, что представитель полиции назвал 45-летнего Миллера главой "преступного синдиката", который торговал наркотиками по всему штату Новый Южный Уэльс.

На Олимпийских играх 1996 года Миллер завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем, а также бронзовую в комбинированной эстафете 4х100 м. На чемпионатах мира на короткой воде на его счету одна золотая и две серебряные медали.