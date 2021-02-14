Натик Гусейнзаде, отдел информации 10:47

Выращивание цитрусовых культур во всем мире является отраслью сельского хозяйства, которая отличается своей высокой экономической рациональностью и экспортным потенциалом.

В Азербайджане также имеются благоприятные естественные климатические условия для развития этой отрасли. В южном регионе, в особенности в Ленкорани и Астаре, живы глубокие традиции цитрусоводства. И очевидно, что есть большой потенциал для повышения продуктивности цитрусовых. Конечно же, дороговизна выращивания цитрусовых плодов, продолжительность периода плодоношения препятствуют развитию этой отрасли. Вдобавок болезни цитрусовых являются специфическими, и для повышения урожайности, улучшения качества необходим правильный агротехнический уход. В то же время необходимо создание предприятий для хранения, сортировки и упаковки, а также обработки продукции, выращенной с большим трудом. Государство уже давно высказало свое желание устранять факторы, мешающие быстрому развитию цитрусоводства. Определены основные направления развития отрасли. Для достижения поставленных целей принимаются меры по расширению цитрусовых садов, улучшению инфраструктурного обеспечения для разведения этих плодов, поддержке создания хозяйств по выращиванию саженцев и укреплению материально-технической базы. Одновременно выполняются работы по улучшению обеспечения современной техникой, увеличению конкурентоспособности отрасли и содействию экспорту, приспособлению отраслевых стандартов международным требованиям. Одним словом, государство принимает последовательные и систематические меры по развитию цитрусоводства.

Мы уже можем наблюдать результаты принятых мер. Таким образом, после принятия Государственной программы о развитии производства цитрусовых в 2018-2023 годах интерес к этой отрасли увеличился, и разведение цитрусовых садов получило интенсивный характер. Отметим лишь один факт: в результате исполнения Государственной программы площадь цитрусовых садов в нашей стране увеличилась. В данный момент в Азербайджане имеется 560.4 гектаров апельсиновых, 2849.6 гектаров мандариновых, 621,5 гектаров лимонных, 1501.9 гектаров фейхоаовых садов. Большая их часть была разведена в период исполнения Государственной программы. По сравнению с 2017 годом в 2020 году площадь цитрусовых садов увеличилась на 23,2%, а в 2019 – на 2,2%. В настоящее время плодоносят 275.8 гектаров апельсинового, 1708.3 гектаров мандаринового, 455.9 гектаров лимонного и 1070.3 гектаров фейхоаового садов. Только в прошлом году площадь апельсиновых садов увеличилась на 4.6%, мандариновых – на 2,7%, лимонных – 0,9%, фейхоаовых – на 1,3%. Относительно 2019 года в прошлом году производство апельсинов повысилось на 12,9%, мандаринов – на 3,6%, лимонов – на 2,5%, фейхоа на 4,8%. В 2020 году в Азербайджане было произведено 3,9 тысяч тонн апельсинов, 39,9 тысяч тонн мандаринов, 4,9 тысяч тонн лимонов и 11,7 тысяч тонн фейхоа. Средний показатель урожайности на гектар в садах: в апельсиновых – 142,4 центнера, в мандариновых – 233,7 центнера, в лимонных – 108.4 центнера, фейхоаовых – 109.0 центнеров. По сравнению с предыдущим годом и показатель производства, и продуктивность цитрусовых садов достаточно увеличились.

Таким образом, рост производства стимулировал экспорт цитрусовых плодов. Например, по сравнению с 2017 годом в 2020 году экспорт цитрусовых плодов увеличился в 2 раза, по сравнению с 2019 годом в 1,8 раза и составил 930 тонн. За 11 месяцев прошлого года было экспортировано 338 тонн мандаринов, более 117 тонн лимонов и лаймов. 88,1% экспортированных в 2020 году из Азербайджана цитрусовых приходится на долю России, а 11,6% - на долю Украины. Анализ данных показывает, что имеется потенциал для повышения экспорта цитрусовых плодов и нужно максимально его использовать. Уменьшение зависимости от импорта, обеспечение внутренней потребности посредством местного производства, а также с целью расширения цитрусовых садов и повышения экспортных возможностей обуславливает применение новой государственной поддержки фермеров. Именно поэтому с этого года впервые в Азербайджане было решено выдавать посевные субсидии для новых плодовых садов. Этот механизм поддержки в первую очередь будет распространяться на новые интенсивные апельсиновые, мандариновые и лимонные сады. Отмеченная единовременная субсидия подразумевается на каждый гектар разведенного в 2021 году лимонного сада в размере 11 тысяч манат, на каждый гектар мандаринового, апельсинового сада – в размере 9 тысяч манат. Также с этого года владельцам интенсивных садов в течение первых четырех лет будут выплачиваться посевные субсидии в размере 700 манат на каждый гектар, а в последующие года - 240 манат на каждый гектар. Главным условием для получения единовременной посевной субсидии является разведение сада в 2021 году, посадка саженцев в соответствии с правилами интенсивного сада и установка системы капельного орошения в период мониторинга. Фермерам, отвечающим этим требованиям, будет выдана единовременная посевная субсидия, а другим – только посевная субсидия.