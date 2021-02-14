Жителя Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники 3-го Хазарского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, в поселке Бина был задержан Бахруз Салманов, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у Б.Салманова был обнаружен и изъят целлофановый пакет с марихуаной весом 5 килограмм 18 грамм.

Во время обыска в его доме в поселке Бина, было установлено, что он занимался выращиванием у себя во дворе марихуаны, для личного пользования и продажи.

По факту проводится расследование.