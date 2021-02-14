Азербайджанский картофель продают в Хабаровске по 6 манатов за кг

В Хабаровске в торговых сетях появился картофель, цена которого превышает привычную в 7-9 раз, пишут российские СМИ.

Так, горожанам предлагают картофель из Азербайджана по 270 рублей (6,2 маната) за килограмм.

При этом обычно стоимость одного килограмма этого корнеплода варьируется от 35 до 50 рублей. Эксперты отмечают, что урожайность картофеля в 2020 году была невысокой из-за дождей.

По данным Хабаровскстата, стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в январе 2021 года в Хабаровском крае составила 6228,31 рубля (144 маната), по отношению к декабрю 2020 года увеличение на 1,32%.