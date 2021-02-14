Fitch: Запасов нефти Азербайджана хватит на 25 лет

Учитывая уровень добычи нефти в начале прошлого года, запасов нефти Азербайджана хватит еще на 25 лет. Об этом стало известно в результате совместных расчетов Fitch Ratings и BP.

Международное агентство сообщает, что по этому показателю Азербайджан находится на 11-м месте в мире. В тройку лидеров по данному показателю входят Кувейт, Ирак и Канада.

По данным Fitch, объем нефтегазовых запасов страны в 2019 году составил 0,8% мировых запасов.

Напомним, в 2019 году в Азербайджане было добыто 37,5 млн. тонн нефти, в 2020 году - 34,6 млн. тонн.