Gaming League Azerbaijan готовится к проведению международного турнира под названием «Хамса» по Counter-Strike:Global Offensive - самой популярной игре по виртуальным битвам.

Наряду с представителями Азербайджана в соревновании примут участие и другие страны. Всего в турнире «Хамса» по олимпийской системе выступят 16 команд. Все игры будут проходить по системе «Вo3». Турнир начнется 27 марта и завершится 4 апреля.

Как сообщил в прессе глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов, «2021 год объявлен в нашей стране «Годом Низами» в память о великом азербайджанском поэте Низами Гянджеви. Поэтому мы решили назвать турнир «Хамса» в честь знаменитой пятерки Низами. В турнире будут представлены восемь стран. Кроме Азербайджана, за награды будут бороться команды из Беларуси, Грузии, Украины, Северной Македонии, Словакии, Польши и Венгрии. Мы верим, что турнир «Хамса» будет встречен с большим интересом в этих странах и внесет свой вклад в проведение «Года Низами» в нашей стране».

Отметим, что Gaming League Azerbaijan проводит турнир при совместной поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Следует отметить, что по статистике до 2019 года сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела более 10 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.