Шехида Акпера Гулиева похоронят в Баку

Найдено тело еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося без вести пропавшим в ходе Отечественной войны. Как стало известно haqqin.az, сегодня утром в поселок Хыллы Нефтчалинского района было доставлено тело младшего сержанта Акпера Гюльахмед оглу Гулиева. После церемонии прощания тело военнослужащего было отправлено для погребения в Баку.

В церемонии прощания приняли участие представители Исполнительной власти Нефтчалинского района и Минобороны. По пожеланию родителей шехида его тело будет погребено в Баку на Аллее шехидов, расположенной вблизи второй Аллеи почетного захоронения.

Акпер Гулиев родился в поселке Хыллы Нефтчалинского района в 2000 году. В сентябре 2020 года он был повторно призван в армию и присоединился к учениям. С первых дней Отечественной войны принимал участие в боевых действиях. С тех пор он ни разу не выходил на связь с семьей и считался без вести пропавшим. Останки тела Акпера Гулиева удалось идентифицировать при помощи ДНК-анализа.