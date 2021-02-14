В России за последние сутки выявили 13 233 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 099 323. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа зафиксировано еще 459 летальных исходов. За весь период пандемии этот показатель составил 80 979.

При этом в России вылечились за все время больше 3,6 миллиона человек, причем 17 627 — число пациентов, выписанных их больницы только за прошедшие сутки.