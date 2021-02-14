В Джалилабаде полиция пресекла незаконную свадьбу
В Джалилабаде оштрафованы нарушители карантинного режима, об этом сообщили haqqın.az в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в Джалилабаде была организована свадьба в нарушение карантинного режима, было установлено, что торжество устроил Д.Гулиев.
Сотрудники полиции разъяснили участникам мероприятия требования карантинного режима. В отношении 12 человек применены штрафные санкции согласно Кодексу об административных проступках.