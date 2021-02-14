Эмиль Казиев перерезал горло своему двухлетнему сыну Омару haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс в связи с семейной драмой, которая привела к страшному преступлению – отец пытался убить своего малолетнего сына.
Как показали предварительные слушания по делу, 51-летний житель Баку Эмиль Казиев перерезал горло своему двухлетнему сыну Омару Шабанову, рожденному в неофициальном браке. Жизнь ребенка была спасена, а безжалостный отец предстал перед судом.
По информации из зала суда корреспондента haqqın.az, инцидент произошел пятого августа прошлого года в Сабаильском районе Баку. Эмиль Казиев тяжело ранил ребенка и нанес себе множественные ножевые ранения. По завершении лечения в больнице Казиеву было предъявлено обвинение по статьям 29 и 120.2.9 Уголовного кодекса (попытка убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), на основании чего Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
В ходе расследования выяснилось, что несколько лет назад отец троих детей Эмиль Казиев вступил в близкие отношения с Айсель Шабановой, которая была намного моложе его. В 2018 году у них родился сын Омар. Какое-то время Казиев и Шабанова жили вместе, но в июле прошлого года Айсель, забрав сына, ушла от сожителя. За несколько дней до инцидента отец ребенка взял к себе домой, а потом позвонил Айсель и предложил снова жить вместе. Девушка не согласилась. Тогда он потребовал, чтобы Айсель сама пришла за сыном, пригрозив, что в противном случае убьет мальчика. Однако бывшая сожительница заявила, что придет с полицией. Это так разозлило Казиева, что он перерезал ножом горло маленькому Омару, сфотографировал окровавленного малыша и отправил фото его матери.
На суде Эмиль Казиев сообщил, что женился в 2006 году и был примерным семьянином. Хорошо обеспечивал семью, работая мастером на стройке. Но в 2015 году он познакомился с 16-летней Айсель, которая работала в торговом центре. Страстно влюбившись в девушку, Казиев снял для нее квартиру, куда сам частенько наведывался. После трех лет неофициальных отношений у них родился сын Омар. Законная жена Эмиля, узнав, что у мужа есть ребенок от другой женщины, ушла с детьми из дома и спустя некоторое время подала на развод. После развода Казиев привез в свою квартиру Айсель и маленького Омара. Мать Эмиля была против этого и постоянно обвиняла девушку в разрушении семьи сына. Прожив около месяца со свекровью, Айсель вернулась на съемную квартиру.
«Ссорились мы часто, но потом мирились. После расставания Айсель иногда привозила ко мне Омара, и ребенок по нескольку недель жил со мной. И каждый раз мне очень не хотелось возвращать сына. Этим летом предложил Айсель снова жить вместе, одной семьей. Но она заявила, что это невозможно, потому что я ее якобы мучаю. Однако я стал подозревать, что у нее появился другой мужчина. Омара люблю больше, чем кого-либо в своей жизни. Хотелось, чтобы мой сын рос с обоими родителями. Но Айсель не дала этому сбыться. В тот день ребенок плакал, звал маму. Я позвонил Айсель, чтобы она забрала ребенка, но она не пришла», - заявил обвиняемый на суде.
После отказа Айсель, по словам Казиева, у него словно помутился рассудок, и он стал ножом наносить себе удары в шею, руки, живот. Вновь позвонив матери ребенка, он сказал ей, что истекает кровью. Но девушка не восприняла его слова всерьез. И тогда Эмиль, как он заявил, не понимая, что делает, перерезал горло сыну.
К счастью, в этот момент в дом вошли вызванные Айсель полицейские. Раненых мужчину и ребенка отправили в больницу. Врачи спасли обоих.
«Я сожалею о содеянном, не хотел убивать своего сына. Был в тот момент не в себе», - сказал обвиняемый на суде.
В своих показаниях потерпевшая Айсель Шабанова заявила, что отношения с Эмилем были разорваны из-за его неадекватного поведения. Она вынуждена была переехать с сыном на квартиру, но иногда разрешала отцу брать ребенка к себе. В последний раз мальчик был у отца несколько дней.
«Он позвонил мне и просил простить его, звал домой. Но я категорически заявила, что не вернусь в этот дом. Поняв, что его посулы не работают, Эмиль начал угрожать. Говорил, ты пожалеешь, если не придешь за Омаром», - сообщила Шабанова.
Именно тогда Казиев пригрозил убить ребенка и воплотил свое зловещее обещание в жизнь – ударил ножом маленького Омара и отправил жуткое фото его матери. Девушка немедленно обратилась в полицию, это и спасло ребенка.
Так два запутавшихся в своих отношениях человека чуть не погубили ни в чем не повинного ребенка. Теперь Эмилю Казиеву грозит суровое наказание за совершенный проступок.
Дальнейшая жизнь Айсель и ей не сулит ничего хорошего – она осталась без средств к существованию. Оказывается, она сирота и росла в детском доме. Уйдя с ребенком от сожителя, женщина через соцсети обратилась за помощью, уверяя, что живет с ребенком в большой нужде. Комитет по защите прав детей предложил поместить ее с сыном во временный приют. Но она почему-то отказалась. Несмотря на то, что сотрудники комитета выяснили, что Шабанова злоупотребляет алкоголем и ведет аморальный образ жизни, ей была оказана материальная помощь. Однако что будет с ней дальше – неизвестно.