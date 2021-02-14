Делегация парламента Ирана приехала в Баку
Делегация во главе с председателем Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Муджтабой Зоннуром находится в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на посольство Ирана.
Делегация проведет переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, главами парламентских комитетов Зияфетом Аскеровым и Самедом Сеидовым.
17 февраля делегация встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Васифом Талыбовым.