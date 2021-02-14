Минтруда: за последние 3 года число трудовых договоров увеличилось на 393 тысячи

Согласно информации, количество трудовых договоров увеличилось на 393 тысячи по сравнению с началом 2018 года и на 1 января 2021 года составило 1 703 249 человек. Рост трудовых договоров в частном секторе составил 63%, в государственном секторе - 10%. В 2020 году количество трудовых договоров увеличилось на 149 тысяч, или на 10%.

В результате работы, проводимой в Азербайджане по расширению возможностей трудоустройства и легализации трудовых отношений, за последние три года количество трудовых договоров увеличилось на 30%. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

За последние три года минимальная заработная плата увеличилась более чем вдвое, составив 250 манатов, медианная заработная плата - на 66% (в том числе на 85% в госсекторе и 36% в частном секторе) и стала 343 маната.

Постоянный рост количества трудовых договоров и заработной платы привел к значительному увеличению фонда оплаты труда. В 2018-2020 годах фонд ежемесячной заработной платы увеличился на 81%. Рост составил 87% в частном и 76% в государственном секторе. В частности, в 2020 году фонд ежемесячной заработной платы увеличился на 12% (в том числе 18% в частном и 6% в государственном секторе).

За этот период численность обеспеченных работой в Государственном агентстве занятости увеличилась на 107% - до 94 тысяч в 2020 году, в том числе количество людей, получающих оплачиваемую социальную работу, увеличилось в 55 раз - до 48 тысяч.

Количество людей, охваченных программой самозанятости, увеличилось в 11 раз за последние три года, и в 2020 году в ней были задействованы 12 600 человек.