Кочарян, Саргсян, Манукян, Царукян собирают народ против Пашиняна
Лидеры армянской оппозиции накануне вечером провели очередную встречу, сообщает издание Armlur.
На встрече присутствовали экс-президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян, миллиардер Гагик Царукян, экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, дашнак Ишхан Сагателян и кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян.
Обсуждались организационные вопросы в связи с митингом 20 февраля в центре Еревана.
Все участники пришли к согласию, что надо обеспечить внушительное количество протестующих на митинге, чтобы показать силу оппозиции. Для этого все лидеры оппозиции обещали приложить максимум усилий и финансовых средств.
Малочисленный митинг 20 февраля будет означать крах оппозиционной шестерки, пишет издание.