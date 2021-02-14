Синоптики прогнозируют сильный ветер, мокрый снег, снег

В среду, 17 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове днем временами ожидаются дожди, к вечеру - мокрый снег и снег, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове днем и ночью составит 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В регионах Азербайджана в среду ожидаются осадки, местами мокрый снег и снег, в горных и предгорных районах интенсивный. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

17-18 февраля на Апшеронском полуострове на фоне сильного ветра и дождливой погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.