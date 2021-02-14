В России сын похоронил живого отца

Житель Исилькульского района Омской области похоронил заживо своего 80-летнего отца. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета, пишет «Газета.ру».

Согласно информации следствия, инцидент произошел в деревне Озерка Исилькульского района 13 февраля. Пожилой мужчина попросил у своего сына алкоголь, но в ответ услышал отказ. В результате между отцом и сыном возник конфликт, 54-летний подозреваемый несколько раз ударил молотком по голове пенсионера.

Решив, что отец умер, сын завернул отца в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого мужчина рассказал родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Родственники обратились в полицию.

Тело 80-летнего мужчины родственники нашли в вырытой яме возле частного дома. Судмедэксперты определили, что пенсионер умер от общего переохлаждения организма, то есть, когда его погребали, он был еще жив.

Возбуждено уголовное дело. Виновник трагедии задержан, он во всем признался.