В Азербайджан доставят одну из самых известных католических святынь
Одна из самых известных католических святынь статуя Богоматери Фатимской в сентябре и октябре будет доставлена в Азербайджан, Армению и Грузию. Об этом пишет «Агентство католических новостей».
Как заявил изданию апостольский нунций в Армении и Грузии, архиепископ Хосе Беттанкур, «католики с Кавказа радуются известию о посещении региона образа Богоматери Фатимы».
Беттанкур сказал, что эта инициатива будет символизировать примирение в регионе.
«Эта инициатива отвечает озабоченности Папы Римского, который в своем выступлении от 8 февраля заявил, что с особым вниманием следит за ситуацией на Кавказе, где все еще тлеют конфликты», - сказал он.