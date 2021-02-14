Полиция Армении предупреждает работодателей: сотрудников к митингам не принуждать

Армянская полиция предостерегла работодателей от попыток принуждения сотрудников к участию в акции протеста оппозиции 20 февраля. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Согласно заявлению, есть информация, что некоторые работодатели, используя свои рычаги, вынуждают сотрудников участвовать в митингах.

"Сообщаем, что такое принуждение является преступлением против конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренным ст. 143 Уголовного кодекса Армении (нарушение равноправия человека и гражданина), и карается штрафом в 300 или 500-кратном размере минимальной зарплаты, или же лишением свободы до трех лет с последующим лишением права на некоторые виды деятельности", - цитирует заявление полиции Sputnik Армения.

Полиция призывает воздержаться от подобных шагов. Граждане, столкнувшиеся с такими ситуациями, могут обратиться в полицию.

Напомним, оппозиционное "Движение по спасению родины" собирается провести 20 февраля масштабный митинг.