В Азербайджане перечислили пенсии за февраль

Государственный фонд социальной защиты Азербайджана завершил выплату пенсий за февраль по всем городам и регионам страны.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, осуществлена также выплата пенсий госслужащим, лицам с военными и специальными званиями. Граждане могут получить пенсию в банкоматах соответствующих банков с помощью выданных им банковских карт.

К февральским пенсиям прибавлена сумма, на которую повысилась в январе пенсия в результате индексации.