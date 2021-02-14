Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 15:28

На венесуэльском телеканале Telesur, который финансируется также кубинским правительством, каждый день идут призывы посещать Кубу. «Пляжи, мохито и вакцина от Covid — все в одном месте», — говорится в рекламном ролике с пальмами, прибрежным прибоем, барами и учеными в медицинских лабораториях.

На самом деле на острове для иностранных гостей нет ни одного, ни другого, ни третьего. На минувшей неделе правительство страны переоборудовало дюжину фешенебельных отелей для того, чтобы те принимали туристов, которые... вместо пляжей и мохито получат неделю карантина без права вообще не выходить из номеров. Бедные туристы, купившиеся на дешевую рекламу, попадают в капкан. Ладно если это незадачливые, но богатые канадцы. А что делать российским визитерам, которые год копили на отпуск в тропиках? Номера в этих гостиницах стоят от 283 до 846 долларов на человека в неделю, но об этом нет ни слова в рекламных роликах. Так что вместо мохито туристы получают воду из-под крана, а вместо лангустов - рис, фасоль и жареные бананы. Стоимость номеров страховые компании им не оплатят, но и вернуться домой досрочно они не могут. Караул!

Обещанной вакцины от коронавируса также нет и в помине. Куба - единственная страна Латинской Америки, которая отказалась получать вакцину по системе ООН COVAX, которая поставляется, в частности, в 33 государства континента. В первом семестре нынешнего года им будет отправлено 35,6 миллиона доз, при этом десять наиболее бедных государств получат ее бесплатно. Но у кубинских властей особенная стать, которую аршином точно не измерить. Ничего импортного, все должно быть произведено только на самом острове. Кубинские ученые, сообщает правительство, работают над созданием сразу четырех видов вакцин. Правда, все они пока еще находятся на этапе тестирования, который закончится лишь в марте. Но потом кубинская вакцина должна завоевать весь мир, оставив позади американские Pfizer и Moderna, а также европейскую AstraZeneca. Директор гаванского института Finlay Висенте Верес заявляет, что до конца года страна произведет 100 миллионов доз своей вакцины, которая не только покроет внутренние нужды, но и пойдет на экспорт в такие страны, как Венесуэла, Вьетнам и Иран.

Вопросов к кубинским лидерам всего два. Сколько еще умрет граждан страны до конца года, ки огда население получит доступ к этим четырем видам вакцин? Сейчас на острове зарегистрировано свыше 35 тысяч инфицированных и 244 умерших. Это немало для страны с 11-миллионным населением. Второе: не опоздают ли кубинцы с созданием собственного продукта, если другие, упомянутые виды вакцин уже давно сертифицированы и поступают на все континенты? То же самое относится и к российской Sputnik V. Как пишет корреспондент агентства EFE из Боготы, «Sputnik V» покоряет Латинскую Америку, производя отличный эффект». Эта вакцина уже успешно прививается в таких странах, как Аргентина и Боливия, говорится в сообщении, а Мексика, Венесуэла, Парагвай, Никарагуа и Панама запросили ее у Москвы. При этом президенты двух стран - Аргентины и Мексики - Альберто Фернандес и Лопес Обрадор уже привились российской вакциной в прямом эфире. Куба, которая считает Россию стратегическим партнером, могла бы получить Sputnik бесплатно, но никакой заявки на этот счет Москва не получала. Кубинские «понты», как говорят в России, вероятно, мешают ей думать рационально.

Куба стала в Латинской Америке страной, которая в наибольшей степени пострадала в минувшем году. Экономический спад составил 11 процентов, хотя в среднем по континенту он колеблется в районе 5-6 процентов. Фактор пандемии потянул за собой резкое сокращение туризма. В ноябре прошлого года Куба попыталась вновь открыть воздушные гавани, но получила третью волну коронавируса. Теперь число авиарейсов резко сокращено, и самолеты летят только в Гавану, вычеркнув из своих маршрутов другие привлекательные для туристов города. В этих условиях правительство одобрило меру, которую следовало принять еще десятилетия назад. В течение полувека на острове вообще было запрещено всякое частное предпринимательство. В 2013 году здесь были, наконец, приняты «революционные меры» - разрешены 127 видов частной деятельности. Кубинцам, например, разрешили иметь крошечные частные ресторанчики, декорировать витрины магазинов, следить за чистотой общественных туалетов, разве что не позволили на частной основе крутить быкам хвосты. А теперь число разрешенных видов частного бизнеса было расширено до 2000 - каких именно, правительство не конкретизировало. Но при существовании гигантского и крайне неэффективного государственного сектора, большинство отраслей которого фактически парализованы, кубинцы будут ждать процветания и изобилия до морковкиного заговенья.