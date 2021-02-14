В Азербайджане за последние сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 191 заболевший, скончались два человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 232 337 случаев заражения COVID-19, из числа которых 226 951 человек вылечился, 3 185 – скончались. Продолжается лечение 2 201 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 7 631 тест, в целом за все время пандемии – 2 513 636 тестов.