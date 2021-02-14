Начиная с 17 февраля активация платежных карт предоплаченных газовых счетчиков, установленных для абонентов населения во время государственной проверки, будет осуществляться не только в центрах ASAN xXdmət и ASAN Kommunal, но и в местных газовых службах по районам города Баку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Согласно информацию, в районах, где массово регистрируется замена счетчиков, абонентам не нужно будет выезжать в места, перечисленные выше. Активацию платежных карт их газовых счетчиков обеспечат сотрудники отдела обслуживания клиентов, которые будут работать мобильно на автомобилях.

Отмечается, что сегодня генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев дал соответствующие указания руководителям соответствующих структур. Поручено мобилизовать все возможности для того, чтобы у абонентов не возникало проблем с получением предоплаченных платежных карт газовых счетчиков.

Напомним, по действующим правилам газовые счетчики, находящиеся в пользовании абонентской группы населения, открываются и снимаются для государственной проверки раз в 5 лет, а на их место устанавливается новый.